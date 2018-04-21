NHKM çocukları şenliğe çağırıyor!

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin her yıl düzenlediği çocuk şenliği bu yıl da 22 Nisan Pazar günü yapılıyor. İşte tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı şenlik programı...

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin her yıl düzenlediği çocuk şenliği bu yıl da 22 Nisan Pazar günü yapılıyor.

Adını Nâzım Hikmet’in dizelerinden alan “Güzel Günler Göreceğiz!” başlıklı şenliğin programında sanat, bilim atölyelerinin yanı sıra sokak oyunları, tiyatro ve müzik gösterileri yer alıyor.

11.00-12.00 arası atölyeler için kayıtların olacağı etkinlik programı 12.00’de başlıyor.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı şenlik programı şu şekilde:

ÇOCUK OYUNU / 12.00

Düşler Bahçesi

Sabancı Üniversitesi Tiyatro Kulübü / SUO Oyuncuları

EVRİM ATÖLYESİ / 12.00

Dünyayı algılamak, işleyiş mekanizmasını çözmek insanların en çok ilgisini çeken olgulardan biridir. Bulutsuz, ışık kirliliğinin olmadığı bir gecede gökyüzüne büyük bir hayranlıkla bakıp, gök cisimlerini seyredip acaba “Başka gezegenlerde yaşam var mı?” diye kendimize sormuşuzdur. Dünya, içinde bizim de yaşadığımız en büyük laboratuvar. O zaman dünyaya bakmaya başlamalıyız. Tek hücreli canlılardan günümüze hızlı bir zaman yolculuğu yapmak için buluşuyoruz. Evrimin temelini adaptasyon, mutasyon ve doğal seçilimi araştırıyoruz.

Yaş Sınırı: 6-10 yaş

NÂZIM HİKMET PORTRESİ / 13.00 – 15.00

Nâzım Hikmet’in hayatı hakkında genel bilgi verilecek olan atölye de çocuklar, Nâzım Hikmet’in portresini yapma şansı bulacaklar.

Yaş Aralığı: 6-10 yaş

ÇOCUKLARLA MASAL SAATİ / 13.00

Masallar! Çocuklarla zamanı durdurma anahtarı!

“Yeryüzü Masalları”nda çocukları dinlemeye, başka diyarlarda gezinmeye ve anlatmaya davet ediyoruz.

Yaş Aralığı: 3-4 yaş

ÇEŞİT ÇEŞİT DÜNYA / 13.00

Ülke sınırları doğa tarafından mı oluşur, yoksa insanlar tarafından mı? Sınırlar hep orada mıydılar, yoksa değişirler mi? Uzaydan bakınca komşu ülkelerden farklı mıyız? Peki, ya Dünya üzerinde en çoooook yıldızın görüldüğü yer neresidir? Birlikte bu soruların cevaplarını ararken Dünya’nın çeşit çeşit haliyle tanışalım!

Yaş Aralığı: 5-8yaş

BENİM HAYÂLİM…/ 14.00

Bir uzay aracın olsaydı hangi gezegene giderdin? Ya da bir gezegen keşfetmek ister miydin? Peki, keşfettiğin gezegene hangi hakları verirdin? Bu gezegenin bayrağı nasıl olurdu? Biraz düşünelim mi?

Yaş Aralığı: 8-12 yaş

RENK VE BİÇİM ATÖLYESİ: Renklerin Dünyasında Özgürce Bir Gezinti / 14.00

Bu atölye, deneyselliğe dayalı mono baskı yöntemiyle, renk ve biçim dünyasında özgürce gezinmeyi hedefler. Çocuklar bu atölyede hayal dünyalarını renklerin diliyle aktarabilir, biçim, renk ve olgular arasında ilişki kurma refleksi kazanırlar.

Yaş Aralığı: 9-12 yaş

DENEYSEL EĞLENCELER ATÖLYESİ / 14.00

Merak duygusu uyandırıp deney yapmanın önemini vurgulamak ve eğlenerek deney yapmanın tadına varılması amaçlanmaktadır. Atölyemizde katılımcılarımız bilimin gereği olan merak ve irdeleme isteği ile birlikte hem bilimsel bir yolculuğa çıkacaklar hem de eğlenceli deneyler yaparak sonuçlarını gözlemleyeceklerdir.

Yaş Aralığı: 5-13 yaş

GÜNEŞ SİSTEMİ YARIŞI / 15.00

Güneş Sistemi’nde bir yarışa var mısın? Oyun oynarken, sistemimizdeki gezegenlerin özelliklerini tanıyacağımız bu yarışa seni de bekliyoruz!

Yaş Aralığı: 9 yaş ve üzeri

İNTERAKTİF MEKTUP KÖŞESİ / Güzel Günler Göreceğiz! / Gün boyu

Hey! Şimdi karşına bak… Dünyadan bir yer seç! Görmediğin o yerdeki çocuğa, nasıl bir mesaj göndermek isterdin? Bu mesajlar herkese! Gelecekte daha iyi bir dünya olacağı hayalini kuran, tüm arkadaşlarımıza! Bu duvar aracılığıyla biz, “Geleceğiz!” diyoruz.

Yaş Aralığı: 6 yaş ve üzeri

SOKAK OYUNLARI / Gün boyu

Çocuklar ve büyükler, hep birlikte sokak oyunlarımızı hatırlıyor, hep birlikte oynuyoruz.

Yaş Aralığı: 6 yaş ve üzeri

CANAVAR ATÖLYESİ / Gün boyu

Çocuklar atölyede, renkli kartonlardan hazırlanmış şekilleri yapıştırarak ve istedikleri gibi boyayarak kendi canavarlarını hazırlayabilirler. Canavarlarına yüz ya da desen de çizebilir, hikâyeler yaratabilir, birlikte oyun kurabilirler.

Yaş Aralığı: 4-12 yaş

KİTAP AYRACI ATÖLYESİ / Gün boyu

Atölyede çocuklar kendi kitap ayraçlarını yapacaklar.

Yaş Aralığı: 7 yaş ve üzeri