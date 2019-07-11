NHKM Çocuk Bilim Kampı’na başvurular başladı

İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Çocuk Bilim Atölyeleri’nin düzenlediği Çocuk Bilim Kampı’na başvurular başladı. Geçen sene olduğu gibi yine Karaburun Dolungaz kamp alanında 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Çocuk Bilim Kampı, katılımcılarını bekliyor.

İlk defa geçen sene düzenlenen ve katılan çocuklarla velilerin beğenisini kazanan NHKM Çocuk Bilim Kampı’nın ikincisi başlıyor. 9 - 12 yaş grubundaki çocuklar için içeriği titizlikle hazırlanan kamp boyunca çocuklar, sanat atölyelerinden evrime, ekolojiden çocuk hakları çalışmalarına kadar birçok alanda eğlenceli etkinliklere katılacaklar.

Astronomi Atölyesi, Evrim Atölyesi, Eğlenceli Kimya Atölyesi, Uygarlık Tarihi Atölyesi ana başlıkları altındaki toplam 14 sunum/etkinlik ve eğlenceli bilim oyunu ile çocuklar dolu dolu bir eğitim programı geçirirken, aynı zamanda Türkiye’nin en güzel koyları arasında yer alan Karaburun Dolungaz’da denizin ve doğanın keyfini çıkaracaklar.

Çocukların bir ebeveyni ile birlikte katılabilecekleri kampın kontenjanı 30 kişi ile sınırlı. Kamp boyunca gezegenin ve doğanın gizemlerine, geçmişin derinliklerine ve insanlık tarihinin köklerine doğru 5 günlük bir yolculuğa çıkılacak. Çocuk Bilim Kampı’nda çocuklar, doğayla iç içe keyifli bir dinlenme molası verme imkânı bulurken birlikte öğrenmenin ve keşfetmenin de tadına varacaklar.

“Haydi koyun sırt çantanıza merak ve heyecanınızı!” diyerek tüm çocuklara ve ebeveynlere çağrı yapan İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin Çocuk Bilim Kampı kayıtları devam ediyor. Tüm detaylar ve kayıt bilgilerine ise İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin internet sitesinden ulaşılabilir.