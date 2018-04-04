New York'ta tuhaf hata: Bu binanın faturası Ülker'e çıkarıldı

ABD'de yapılan bir hata sonrası Rockefeller binası ve tarihi tren istasyonunun faturası Yıldız Holding'e gönderildi. ABD basınına göre Yıldız Holding resmi evraklar üzerinde 10 yıldır Rockefeller İş Merkezi ve 1871’de yapılan Grand Central Station’ın sahibi olarak görünüyor.

Yıldız Holding’in patronu Murat Ülker’in sahibi olduğu Godiva ile ilgili ABD’de ilginç bir hata yapıldı.

New York’un Manhattan Bölgesi’nde yer alan ABD’nin simge yapılarından Rockefeller Binası ve tarihi Grand Central Station adlı tren istasyonu yapılan bir hata nedeniyle 10 yıldır Yıldız Holding'e ait görünüyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, New York’ta yapılan bu tarihi hatanın kaynağı bir muhasebe çalışanı. On yıl önce yapılan bu hata, kimsenin dikkatini de çekmeden günümüze kadar devam etti.

Between the Bricks danışmanlık şirketinin ortaya çıkardığı bu hata, 2008 yılında Godiva çikolata markasını Yıldız Holding’e satan Campbell Soup firmasının tüm Godiva satış mağazaları için vergilendirme evrakı hazırlamasıyla başladı.

Satış işlemi sürecinde hem New York Belediye’sinde hem Campbell hukukçularının farkında olmadan yaptığı bir hata sonucu 1930’lu yıllarda kapılarını açan Rockefeller İş Merkezi ve Grand Central Station’da bulunan Godiva satış mağazaları yerine her iki binanın hepsi Godiva mağazası gibi gösterilmiş.

Bundan sonra hata silsilesi devam etmiş ve vergilendirme evrakları New York Şehir Defterdarlığı tarafından da kullanıldığı için, faturalar her iki binanın ve başka diğer binaların yeni sahibi haline gelen Yıldız Holding adına düzenlenmiş.

Hatanın fark edilmesi sonrası işlemlerde düzeltmeye gidildiği öğrenildi.