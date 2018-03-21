Nevşin Mengü: Büyük bir gazetecilik hatası yaptım, ne deseniz haklısınız

Gazeteci Nevşin Mengü, kardeşi Burak Mengü'nün gözaltına alınışı ve darp edilişine ilişkin açıklamasına gelen yanıt üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi Burak Mengü'nün polis tarafından gözaltına alındığı ve darp edilip bırakıldığı iddia edilmişti.

Olaya ilişkin incelemenin ardından Emniyet bir açıklama yapmış, Mengü'nün sözlerini görüntülerle yalanlamıştı.

Mengü’nün kaçırıldığını söylediği gün bir müvekkili ile buluştuğu kamera görüntüleriyle tespit edilirken, hakkında 'suç uydurmak' iddiasıyla önceki gün işlem yapıldı.

Konuya ilişkin dün bir yazı kaleme alan ve iddiaları gündeme getiren Nevşin Mengü, son gelişmelerin ardından bir açıklama yaptı ve "Büyük bir gazetecilik hatası yaptım, ne deseniz haklısınız" dedi.