Nevşehir'de köpeğe yapılan işkenceyi Belediye Başkanı yalanladı

Nevşehir'de belediye çalışanları tarafından bir köpeğin çöp kamyonuna atılarak işkence edildiğine dair sosyal medyada yayılan görüntü ve haberler, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı ise çelişkili ifadeler vererek durumu yalanladı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde belediye çalışanları tarafından bir köpeğin çöp kamyonuna atılarak işkence edildiğine dair görüntü ve haberlerin sosyal medyada hızla yayılması sonucu birçok hayvanseverin tepkisine yol açtı.

Videonun hızla yayılması ve tepkilerin artması üzerine Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, belediyenin telefon hattını kapattırdı. Ardından açıklama yapma gereği duyan Ertaş, bir TV programını arayarak iddiaları yalanladı. Ertaş, ihbarların asılsız olduğunu iddia ederken "5199 sayılı kanun gereği sokak hayvanlarını rehabilite etmek belediyeye yüklenmiş bir kanun hükmüdür. Bunun gereği olarak biz de hayvanları rehabilite etmek için topluyoruz. Bu bahsettiğimiz üzülerek bildiriyorum bizim gibi hayvan haklarına son derece saygı duyan bir belediyenin böyle bir linç kampanyasının konusu olması beni derinden yaraladı.Sabah bir yaralı hayvan ihbarı aldık linç edilmek istenen arkadaşlar 2-3 saattir tedavi etmek için uğraşıyor. Bu hayvan hafif yaralanmış vatandaşa saldırgan davaranışlarda bulunuyor diye ihbar aldık arkadaşlarımız da müdahale ediyor" diyen Ertaş’a sunucunun "Bu müdahale değil, cinayet" demesi üzerine, “Cinayet yok arkadaşlarımızın elinde hayvan yakalama aparatı var, araç çöp öğütücü değil. Hayvan canlı zarar görmesin diye uyuşturulmadan yakalanıyor” şeklinde konuştu.

Televizyon sunucusunun hayvanın fotoğraflarını görmek istemesinin ardından "Hayvanı tedavi edip yolladık bu yeni bir olay değil birkaç gün önce oldu" diyen Ercan Ertaş, “Bu muameleyi yapan arkadaşlara idari soruşturma başlatacağız daha nezaketli olabilirlermiş ama hayvan da bunlara saldırmış kötü muamele yok" şeklinde konuştu.

Ertaş, şiddet ve kötü muamele olmadığını vurgularken, çalışanlar hakkında soruşturma başlatacaklarını daha sonra da soruşturma başlattıklarını ifade etti. Canlı yayında "Dünden beri birçok hayvan sever dernek tarafından telefon aldıklarını ve olayın iç yüzünü öğrenince kendilerinden özür dilediklerini ve derneklerin gerçekleri canlı yayına bağlanarak da söyleyeceklerini' ifade etmesine rağmen Ertaş'ın telefonlarına ulaşılamadığı ve belediyenin telefon hattı ise kapalı olduğu ortaya çıktı.