Nevşehir'de kadın cinayeti

Nevşehir’de bir uzman çavuş, boşanmak isteyen eşini tabancayla vurarak öldürdü.

Nevşehir’de bir uzman çavuş, boşanmak isteyen eşini tabancayla vurarak öldürdü. Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan 172. Zırhlı Tugayı'nda görev yapan Uzman Çavuş V.K., kendisinden boşanmak isteyen eşi Esra K.'yı araç içerisinde kendisine ait tabancayla vurdu. V.K., daha sonra Terminal Kavşağı'ndaki uygulama noktasında görevli polislere eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Polis tarafından gözaltına alınan uzman çavuş jandarma ekiplerine teslim edildi.

Esra K.'nın daha önce eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.