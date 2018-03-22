Nevin Yıldırım'a müebbet hapis cezası

Kendisine 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Nurettin Gider’i öldüren Nevin Yıldırım’a indirimsiz müebbet hapis cezası verildi.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde kendisine 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Nurettin Gider’i öldürdüğü için yargılanan Nevin Yıldırım hakkında karar verildi. Daha önce kendisine verilen müebbet hapis cezası Yargıtay 1. Dairesi tarafından bozulmasının ardından Nevin Yıldırım’a yeniden müebbet hapis cezası verildi.

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Nevin Yıldırım tutuklu bulunduğu Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Duruşmada Yıldırım’ı savunmak üzere avukatları da hazır bulundu. Yıldırım’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu için öldürdüğü Nurettin Gider’in yakınlarının yanı sıra avukatları da duruşmaya katıldı.

Duruşmada savcılık önceki mütalaasını tekrarlayarak Yıldırım’ın cinayeti tek başına işlediği ve “müebbet hapis” cezası verilmesini istedi.

Avukatları Yıldırım’ın cinayeti meşru müdafaa kapsamında işlediğinin değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle verilecek cezanın bu kapsamda düşürülmesine ardından da tahliyesine karar verilmesini istedi. Gider ailesinin avukatları ise, Yıldırım’ın cinayeti tek başına işlemediğini öne sürerek, Yıldırım ile birlikte cinayete ismi karışmış olabileceklerin belirlenmesini, belirlenemiyorlarsa Savcılık mütalaasına katıldıklarını belirtti.

Ardından karar veren mahkeme Yıldırım’ın müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme Yıldırım’a verilen cezada herhangi bir indirime de gitmedi.