Netflix'ten 'prens' sansürü

Netflix, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülüğünde devam eden savaşı eleştiren Patriot Act with Hasan Minhaj isimli programın ilgili bölümünün Suudi Arabistan'da yayından kaldırıldığını duyurdu.

Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Suudi Arabistan yönetiminden gelen talep üzerine Patriot Act with Hasan Minhaj isimli programının bir bölümünü platformdan kaldırdı.

İkinci bölümünde Kaşıkçı cinayeti sonrasından Suudi Arabistan'a odaklanan program, ayrıca Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Yemen'deki savaşa odaklanıyordu.

Programın sunucusu Hasan Minhaj bölüme, "Şimdi Suudi Arabistan ile olan ilişkimizi yeniden değerlendirmek için iyi bir zaman olabilir. Bunu bir Müslüman ve bir Amerikan olarak söylüyorum" ifadeleriyle başlıyor ve Yemen'deki savaşı "Muhammed bin Selman döneminin en büyük trajedisi" olarak değerlendiriyordu.

Netflix, bölümün geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'daki kullanıcılar için platformdan çıkarıldığını doğruladı. Konuyla ilgili olarak İletişim ve Enformasyon Teknoloji Komisyonu'ndan siber suçlar yasası çerçevesinde talep alındığı bildirildi.