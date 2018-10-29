Neşe Karaböcek de 'koro'ya katıldı: Erdoğan ülkemiz için çok şey yaptı

73 yaşındaki şarkıcı Neşe Karaböcek, AKP yandaşı Sabah gazetesine yaptığı değerlendirmede, Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

Şarkıcı Neşe Karaböcek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye için çok şey yaptığı görüşünü dile getirerek, “Türkiye gerçekten de son yıllarda büyük bir ilerleme kaydetti, bunu kimse sarsmaya kalkmasın” ifadesini kullandı.

Sabah gazetesine konuşan 73 yaşındaki Karaböcek, “Türkiye’deki gelişimi nasıl buluyorsunuz?” sorusunu “Sayın Erdoğan ülkemiz için çok şey yaptı. Türkiye gerçekten de son yıllarda büyük bir ilerleme kaydetti, bunu kimse sarsmaya kalkmasın” diye yanıtladı.

'SAĞLIK SİSTEMİNDE AMERİKA'DAN İLERİDEYİZ'

“Ulaşım, iletişim hiçbir ülkeden geri değil. Fakat beni asıl memnun eden, topluma sunulan sosyal hizmetlerin üst düzeyde olması. Örneğin bugün devlet hastaneleri, pahalı özel hastaneler kadar modern donanımlı” diyen Karaböcek, şöyle devam etti: "Sağlık sisteminde bazı yönlerimizle Amerika’dan daha ilerideyiz. Cumhuriyet’ten beri Türkiye hiç gerilemedi, artan bir hızla ilerliyor. Türkiye dünyada artık hem daha tanınır, hem de daha güçlü bir ülke konumuna geldi. Türkiye’nin nereden nereye geldiğiyle ilgili bir anım daha var. Geçtiğimiz günlerde Zigana tüneliyle ilgili bir haber izledim. 15-16 yaşındayken turnede Zigana’dan otobüsle geçiyorduk.”

ERDOĞAN SANATA DEĞER VERİYORMUŞ!

Erdoğan'ın sanata değer verdiğini de iddia eden Karaböcek, "Söz sayın Erdoğan’dan açılmışken, kendisinin beni mutlu eden bir yönü de sanata ve sanatçılara çok değer vermesi. Rahmetli Turgut Özal da kıymet verirdi. Telif haklarımızı korumak için bandrol uygulaması önerimi götürdüğümde onu tanıyıp sevdim. Önerimi kabul etti, yasalaştırdı ve müzik üreticilerinden kitap yayınevlerine kadar telif haklarını korumaya başladı" dedi.