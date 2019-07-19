Ne yediğimiz belli, ne içtiğimiz: Ölçüsü kaçan zamlar halkı kimyacı yaptı

CHP'li Ömer Fethi Gürer, artan sağlıklı gıda sorununu TBMM gündemine taşıdı. Gürer, alım gücünün daralmasından ötürü halkın yiyeceklerin sağlıklı olup olmadığına bakamadan satın aldığını, merdiven altı üretimin arttığını ve sağlıksız ürünlerin yaygınlığının tehlike saçtığını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan sağlıklı gıda sorununu TBMM gündemine taşıdı. Gıdada yaşanan problemlerin giderek derinleşen bir boyuta ulaştığını ve acil önlemlere, toplumsal bilinçlenmeye ihtiyaç olduğunu söyleyen Gürer, “Gıda; hava su gibi insan yaşamı için en önemli unsurdur. Yurttaşlarımızın yeterli, besleyici ve güvenilir gıdaya ulaşımı iktidarın asli görevlidir. Ne yazık ki ülkemizde bu konuda ciddi sorunlar vardır” dedi.

'ALIM GÜCÜ DARALDI, YURTTAŞLAR SÜTSÜZ PEYNİR ALIYOR'

Gıdada güvenilir kontrol ve şartlarda üretimden söz etmenin artık “imkânsız olduğunu” ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, örneğin; peynir herkesin tükettiği bir ürün, ekonomik krizin etkisi ile vatandaşın alım gücü daraldı. Vatandaş, peynir alırken fiyatı uygun olanı arıyor. Ayçiçeği, çeşni, margarin, kemik unu, hayvansal iç yağ, hayvansal kemik unu gibi katkılar eklenen peynirin içinde artık süt yok” diye belirtti.

'MERDİVEN ALTI ÜRETİM GİDEREK ARTTI'

Ulusal Süt Konseyinin üreticiden alınan süt fiyatını belirli aralıklarla açıkladığını hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Konseyin açıkladığı son fiyat 2 lira, on kilo sütten bir kilo kaşar elde ediliyor. Fabrika giderleri, işçilik, elektrik, nakliye, aracı ve son satıcı karları eklendiğinde bir kilo peynirin yaklaşık 25-30 lira aralığında olması gerekiyor. Bunun altındaki fiyatları vatandaşın sorgulaması gerekiyor. Ne yazık ki kayıt dışı ürün ve merdiven altı üretim giderek artıyor”diye belirtti.

'TÜKETİCİ SAĞLIKLI OLUP OLMADIĞINA BAKMIYOR'

Yaşadığımız coğrafyanın tarımsal üretim için her türlü olanağı sağladığının altını çizen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Önemli bir tarımsal potansiyele sahibiz. Ne var ki sağlıklı gıdaya erişimde sorunlar yaşıyoruz. Ekonomik sorunlar, gıda fiyatlarının artırması ile hileli gıda üretimini de artırdı. Doğal olarak hileli ürünlerin maliyeti daha düşük olduğu için tüketici, sağlıklı mı değil mi diye düşünmeden ürün almaya başladı” dedi.

'İÇKİYE ZAM HALKI KİMYACI YAPTI'

Vergi kaybını önlemek için etil alkolün evde kullanımını önlemek için içine acı bir tat veren denatonyum benzoat katıldığını ve can kaybına yol açan metil alkolün de içine aynı maddenin katılmamasının sorunlara neden olduğunu ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İçkiye yapılan zamlar kullanıcıları 'kimyacı' yaptı. Kaçak üretim yaygınlaştı. Kendi yapıp tüketen dışında bazı restoranlarda dahi kaçak rakıdan söz ediliyor. Yazılı ve görsel medyada yer alan haberlere bakıldığında, kaçak içkiden insanların hayatlarını kaybetmesi söz konusu, kullanılmasın demek sorunu çözmüyor. Yurt dışına ihraç edilen sebze ve meyvelerde yaşanan sorunlar da ortada. Bu konularda acil yeterli ve sonuç odaklı önlemler almak gerekiyor” ifadelerini kullandı.