Nâzım Hikmet'in 116'ncı yaşı kutlanıyor

Nâzım Hikmet'in 116'ncı doğum günü kutlamaları Haydarpaşa Tren Garı'nda başladı.

Yüzlerce Nâzım dostu, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin düzenlediği "Nâzım Hikmet'in 116'ncı doğum günü" kutlamasında Haydarpaşa Tren Garı'nda bir araya geldi.

Onlarca sanatçı ve aydının katıldığı "Sevdalınız Komünisttir" isimli etkinlikteki ilk panel, "Gençlik Nâzım’ı Konuşuyor: Güzel Günler Göreceğiz” başlığında Barış Terkoğlu'nun sunumuyla yapıldı. Terkoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı panelin ardından, Sabancı Üniversitesi oyuncuları, "Yusuf ile Menofis" ile sahnedeki yerini aldı.

SERGİ

Kutlamalar çerçevesinde açılan Nâzım Hikmet sergisi, Nâzım dostları tarafından ilgi görürken, Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Nâzım pankartı da Haydarpaşa'daki yerini aldı.

SEVDALINIZ KOMÜNİSTTİR

"Sevdalınız Komünisttir" başlıklı panel Nâzım dostlarının yoğun ilgisiyle başladı. TKP Merkez Komitesi üyesi Mehmet Kuzulugil, gazeteci-yazar Enver Aysever ve NHKM Sözcüsü Ulvi İçil'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, Nâzım Hikmet'in şiiri ve mücadelesi anlatıldı. Nâzım'ın şiirleri hakkında "Biz şanslı insanlarız. Nâzım'ın şiirlerini Türkçe okuduğumuz için şanslıyız" diyen Aysever, "Nâzım'ın edebiyatını bilenlerin unutmaması gerekir; Nâzım, sanat yazılarında da duru bir Türkçe kullanmıştır" ifadelerini kullandı. Nâzım'ın politik kişiliğinden ve edebiyat kuramcılığı yönünden bahseden Aysever, "Güncel yazılarında da halkın gücünden yararlanmaktadır. Putlar hâlâ vardır. O putlar, bugün gericiliktir, şeriatçılıktır" dedi.