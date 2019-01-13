Nâzım Hikmet 117'nci yaşında anıldı: Bu memleket bizim!

Komünist şair Nâzım Hikmet, 117'inci yaşında Nâzım Hikmet Kültür Merkezleri tarafından gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Nâzım Hikmet'in 117'nci yaşı, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi tarafından Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Bugün 16.00'da Solcu Liseliler'in salona girişiyle başlayan ve büyük bir ilgi gören etkinlik, Dengin Ceyhan, Emin İgüs, Gülcan Altan, İsimsiz Orkestra, Haluk Çetin, Levent Ülgen, Metin Coşkun, Orhan Aydın, Ruhi Su Dostlar Korosu, Senan Kara, Serpil Özcan, Ufuk Karakoç, Yapıcılar, Yener Aydın ve Yüksel Aymaz tarafından sahnelenen performansları ve liseliler, Flormar Direnişçileri ve Patronların Ensesindeyiz adına yapılan konuşmalarla gerçekleşti.

Sanat emekçileri, öğrenciler ve işçiler, Nâzım'la kol kola "yalancıların, hırsızların, yağmacıların değil; Bu memleket bizim!" dediler. Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Yılmaz Onay'ın da anıldığı etkinlik, Nâzım Hikmet'in "Türkiye İşçi Sınıfına Selam" şiiri ve marşıyla son buldu.

Usta şair Nâzım Hikmet'in 117. doğum günü vesilesi ile Çukurova'da da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte sahneye önce Solcu Liseliler'in oluşturduğu müzik grubu Nikbinlik çıktı. Liseli gençlerin oluşturduğu müzik grubunun seslendirdiği Nâzım şiirlerinden bestelenmiş şarkıları hep bir ağızdan söylediler.

Mersin'de düzenlenen etkinlikte ise Nâzım'ın 117. yaş gününde "Nâzım şiirlerinde mücadele eden insanlar" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.