Nakliyeciler sitesinde yıkım gerginliği: Polis TOMA'larla girdi

İstanbul Zeytinburnu'nda Nakliyeciler Sitesi'nin yıkılacağı iddiasıyla site girişini TIR, kamyonet ve dorselerle kapatıp eylem yapan gruba polis müdahale etti. Polis siteye TOMA'larla girdi.

Zeytinburnu'nda özel bir şirkete ait sitedeki iş yerlerinin yıkılacağını iddia ederek eylem yapan gruba polis ekipleri müdahalede bulundu. Sitede faaliyet gösteren iş yeri sahipleri ve işçiler, özel bir şirkete birkaç yıl önce satılan sitenin yeni bir yer yapılmadan bu sabah yıkılacağını öne sürerek eylem başlattı.

İzinsiz gösteri yapan grup, 7 blokta 254 iş yeri bulunan ve bini aşkın kişinin çalıştığı sitenin girişini TIR, kamyonet ve dorselerle kapatarak bazı noktalarda lastik yaktı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda özel tim ile toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve zırhlı araçlar sevk edildi.

Polis, girişi kapatılarak yaklaşık 6 saattir eyleme devam edilen siteye yan taraftaki İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü bahçesinden zırhlı kepçe ve TOMA'larla girdi. Ekipleri görünce giriş noktasına gelen bazı göstericiler araçların geçişini engelledi.

Grup ile özel timler arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada biber gazı ile müdahale edilen eylemcilerden bazılarının gözaltına alındığı görüldü.

Çok sayıda polis, müdahalenin ardından siteye girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta görevlilerinin yanı sıra iş makineleriyle ekipler de olay yerine geldi.

Nakliyeciler Sitesi'nde polis ve zabıta ekiplerinin çalışmaları sürüyor.