Nagehan Alçı: Yaşar Usta buram buram kadın düşmanı

AKP'li yazar Nagehan Alçı, tepki çeken Münir Özkul değerlendirmesine bugün yeni bir yazıyla devam etti.

"Bize sevimli ve sıcak gelen 'Neşeli Günler' ya da 'Gülen Gözler' gibi filmlerin kadına karşı bakışı aslında Ali Yardım gibi kadına şiddeti meşru gören canileri yaratan iklimin birer parçasıdır" sözleriyle tepki çeken Nagehan Alçı, bugün bir Münir Özkul filmi "değerlendirmesi" daha yaptı.

"Bahsi geçen popüler Yeşilçam filmlerinin sıcaklığı ve sempatikliği benim de hep hoşuma gitmiştir, ama o filmlerde, özellikle de çok övülen 'Yaşar Usta' karakterindeki buram buram kadın düşmanlığı, kadını ikinci sınıf gören zihniyet asla örtülemez!" diyen Alçı, "Erkeklerden umudum yok ama kadın okurlarıma ve özellikle kadın köşe yazarlarına buradan seslenmek istiyorum: Lütfen Youtube’dan 'Neşeli Günler' ve 'Gülen Gözler' filmlerini dikkatle yeniden izleyin" ifadelerini kullandı.

Daha geçtiğimiz günlerde televizyon ekranlarında kullandığı çirkin sözler nedeniyle kovulan eşi Rasim Ozan Kütahyalı için tek kelime eleştiride bulunmayan Alçı'nın film eleştirmenliğine soyunması dikkat çekti.