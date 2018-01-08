Nagehan Alçı: 'Gülen Gözler' canileri yaratan iklimin parçası...

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Münir Özkul'un ardından ilginç bir yazı kaleme aldı...

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, küfür dolu programlar yapan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'yı unuttu, Münir Özkul'un rol aldığı filmleri hedef aldı.

"Münir Özkul’un ölümünden sonra, Özkul’un başrol oynadığı 'Neşeli Günler' ve 'Gülen Gözler' gibi filmlerde anlatılan dünyaya özlem duyan ve övgü yağdıran onlarca yazı çıktı medyamızda. Şüphesiz Münir Özkul büyük bir oyuncuydu ve rol aldığı filmlerin ideolojisinden de kendisi sorumlu değil. Bize sevimli ve sıcak gelen 'Neşeli Günler' ya da 'Gülen Gözler' gibi filmlerin kadına karşı bakışı aslında Ali Yardım gibi kadına şiddeti meşru gören canileri yaratan iklimin birer parçasıdır" diyen Alçı, "Bu gerçeği adımın Nagehan olduğu kadar net şekilde biliyor ve görüyorum! Detaylarıyla da açıklarım" ifadelerini kullandı.