MYP 2019 seçimlerinde aday göstereceğini açıkladı

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Burhanettin Aktürk, 2019 seçimlerinde 250 bin imzayla aday göstereceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Muhafazakar Yükseliş Partisi Hukuki ve Siyasi işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Burhanettin Aktürk “Parti olarak halkımızın çok seveceği, adaylığından mutluluk duyacağı bir ismi çok yakında halkımızla paylaşacağız. Adayları yüz bin imza ile belirlenmesinde boşluklar olması sebebiyle siyaset kurumundan çözüm beklentilerimiz halen cevap bulmamıştır” dedi.

Aktürk, "Geldiğimiz noktada da yüz bin imzanın nasıl toplanacağının halen belirsiz olduğu bir ortamda bulunuyoruz. Bu durum seçme ve seçilme hürriyetini, temel hak ve özgürlükleri ihlal eden bir seviyeye ulaşmıştır. Cumhurbaşkanlığını seçiminin mevcut adaylar dışında adaylarla da zengin bir seçim olmasını arzu ediyoruz. Bu manada parti olarak 250 bin imzayla kendi adayımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.