Mustafa Tuna: Çukurambar öldü, 5-10 yıla taşınırlar

Ankara Büyükşehir Başkanı Mustafa Tuna, Çukurambar'a dair konuşarak, "Ben öyle emsal falan veremem. Çukurambar da öldü" dedi.

Ankara Büyükşehir Başkanı Mustafa Tuna, Çukurambar’ın kötü planlandığını, yeni ruhsat başvurularının ise değerlendirilmeyeceğini belirtti. Tuna "belediyelerin siyaset değil hizmet yeri olduğunu" ve "kendilerinin de bu anlayış ile Ankaralılara hizmet edeceğini" söyledi.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Tuna, Çukurambar bölgesinde ciddi planlama hataları yapıldığını belirtti.

Tuna, “Çukurambar bölgesindeki binalar öldü. 5-10 sene sonra taşınırlar. Çok yoğun, otopark problemi olacak. Çok kötü, çok yüksek binalar var. Oradaki binaların altındaki otoparklar, ofis sahiplerinin bir iki arabasına ancak yeter. Oraya müşteri gelmeyecek mi? Ne olacak? Yavaş yavaş oradaki ofisler boşalacak, göreceğiz. Ben öyle emsal falan veremem. Çukurambar da öldü” dedi.