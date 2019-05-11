Mustafa Karataş'tan 'camiye yardım' yanıtı: Dolar arttıkça sevap da artar!

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ilahiyatçı Mustafa Karataş, 'Camiye dolar bağışı yaptım, dolar artıkça sevap artar mı' sorusunu soran seyirciye 'Evet artar, döviz arttıkça sevap artar' yanıtını verdi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Prof. Dr. Mustafa Karataş, Show TV’de yayımlanan bir Ramazan programında ilginç bir soruyu yanıtladı.

Prof. Dr. Mustafa Karataş, bir izleyicisinin “Camiye dolar bağışlansa, dolar arttıkça sevabımız artar mı” sorusuna, “Döviz arttıkça sevap da artar” yanıtını verdi.

Karataş canlı yayında, “Artar. Camiye verilen yardımlar sadece cami değil, Allahuteala’ya yapılır. Sizin sevabınız ne kadar iş görüyorsa, ne kadar uzun sürüyorsa o kadar sevabı artar. Dolayısıyla döviz artarsa sevap da artar” dedi.

İşte o görüntüler: