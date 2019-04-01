Muş'ta sokağa çıkma yasağı

Muş Valiliği, kentte toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi eylemlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Muş Valiliği, yazılı açıklama yaparak gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi eylemlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir. Kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ile naklini yasaklayabilir. Vali, bağlı ilçelerin birinde veya bir kaçında bütün toplantıları bir ayı geçmemek üzere yasaklayabilir. Bu çerçevede, provokatif eylem hazırlığı olduğu, Muş'ta kamu düzenine ilişkin sıkıntılar doğabileceği değerlendirildiğinden toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması türü eylemler bugünden itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır."