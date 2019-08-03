Muş’ta Murat Nehri'nde 3 çocuk boğuldu, 1 çocuk kayıp

Muş’ta köy imamının pikniğe götürdüğü Kuran kursu öğrencilerinden 5'i Murat Nehri’nde akıntıya kapıldı. Çocuklardan 3’ünün cansız bedeni bulundu. 1 çocuk hastanede tedavi altına alındı. 1 çocuğu arama çalışmalarıysa sürüyor.

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde Kuran kursuna giden 40 çocuk cami imamı tarafından Murat Nehri kenarında pikniğe götürüldü.

Burada serinlemek için nehre giren çocuklardan 5'i akıntıya kapıldı. Çocuklardan 4’ünün cansız bedeni köy sakinlerince kıyıya çıkarıldı. 4 çocuktan 1’i kaldırıldığı Malazgirt Devlet Hastanesi’nde yeniden yaşama döndürüldü. Halen kayıp olan 1 çocuğu arama çalışmaları AFAD ekiplerince sürdürülüyor.

Muş Valisi İlker Gündüzöz yaptığı açıklamada "4 çocuk çıkarılıp hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelerle biri hayata döndü. Kalbi çalışır vaziyette. Muş Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi görüyor Maalesef 3 evladımızı bir saat uğraşılmasına rağmen hastanede kaybettik. Vefat ettiler. 2009 doğumlu Taner Güven kayıp. Burada dalgıç ve jandarma timlerimiz, polisimiz, AFAD arama faaliyetine devam ediyor" dedi.