Muş Şeker Fabrikası satıldı, Kastamonu ihalesi iptal oldu

AKP'nin özelleştirme kapsamına aldığı şeker fabrikalarından biri daha satıldı. Muş Şeker Fabrikası 230 milyon 200 bin lira ile MBD İnşaat-Özerka İnşaat OGG'ye satılırken, Kastamonu Şeker Fabrikası'nın satış ihalesi ise iptal oldu.

AKP'nin özelleştirme kapsamına aldığı şeker fabrikaları birer birer sermaye gruplarına satılmaya devam ediliyor. Bugün iki şeker fabrikası daha satılırken, bir ihale ise iptal oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Albayrak Turizm ile MBD İnşaat-Özerka İnşaat Ortak Girişim Grubu'nun katıldığı Muş Şeker Fabrikası ihalesini 230 milyon 200 bin lira ile MBD İnşaat-Özerka İnşaat Ortak Girişim Grubu kazandı. Muş Şeker Fabrikası için açık ihale aşaması 123 turla rekor kırdı.

Teknik olarak biten ihalenin sonucu, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

Alpullu Şeker Fabrikası'nı 150 milyon dolara Fırat Plastik'in sahibi Nevzat Demir alırken, Kastamonu Şeker Fabrikası için düzenlenen ihale Kastamonu Ortak Girişim Grubu ve Şeker Ortak Girişim Grubu'nun ihaleden çekilmesi sonrası iptal edildi.