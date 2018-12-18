Murat Özdemir Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı

Sosyal medya hesabından papağanına yaptığı işkence videosunu paylaşan ve büyük tepki gören Murat Özdemir, 21 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatacak.

Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Murat Özdemir, 21 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatacak.

TV8'de yayınlanan Masterchef adlı yemek yarışması ile tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunun ardından gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedilmişti.

Özdemir hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanunu gereğince "hayvana eziyet" eylemi sebebiyle idari yaptırım kararı uygulanması hükmedildi. Savcılık, Özdemir'in akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verdi.

Özdemir'in uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Yargılandığı bir davadan ise "denetimli serbestlik"le tahliye edildiği ifade edildi.