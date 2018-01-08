Münir Özkul'un cenazesinde TRT'den skandal hata

Münir Özkul’un cenaze töreninden canlı yayın yapan TRT Haber’in İsmail Hakkı Dümbüllü’nün kavuğuyla ilgili verdiği yanlış bilgiler tepki çekti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Münir Özkul’un cenaze töreninden canlı yayın yapan TRT Haber’in Özkul’un Ferhan Şensoy’a devrettiği Geleneksel Türk Tiyatrosunun son temsilcisi kabul edilen İsmail Hakkı Dümbüllü’nün kavuğuyla ilgili verdiği yanlış bilgiler tepki çekti.

TRT Haber’in yayınında, “Münir Özkul’un Ferhan Şensoy'a devrettiği kavuk, şimdilerde başka bir sanatçıda. Yılmaz Erdoğan’a da verildi biliyorsunuz o kavuk… Zannediyorum Şevket Çoruh’ta olması lazım. Öncesinde o zaman” konuşmaları yer aldı.

TRT Haber’de verilen bu yanlış bilgilere kültür sanat gazetesi Müstehak’tan tepki geldi. Müstehak’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Bu cehaleti siz hakediyor olabilirsiniz ama biz haketmiyoruz! 1- İ. Dümbüllü’nün kavuğu hiçbir zaman Yılmaz Erdoğan’a verilmedi! 2- Şevket Çoruh’a takdim edilen Dümbüllü’nün “fes”idir! 3- Kavuk en son F. Şensoy tarafından Rasim Öztekin’e takdim edildi” denildi.