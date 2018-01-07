Münir Özkul son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede sıklıkla "Mahmut Hoca, Habamam, güm güm güm" sloganları atıldı.

93 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP Milletvekili Akif Hamza Çebi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Özkul'un eşi Umman Özkul, kızı Güner Özkul, sanatçılar Haldun Dormen, Demet Akbağ, Hamdi Alkan, İzzet Günay, Selami Şahin, Nuri Alço, Ahmet Arıman ve çok sayıda ünlü isim katıldı.

Özkul'un cenazesinin bulunduğu araç, törenin ardından Bakırköy Mezarlığı'na doğru yola çıktı.

Bu sırada cenazeye katılanlar Özkul'u alkışlar ve "Mahmut Hoca, Habamam, güm güm güm" sloganlarıyla uğurladı.