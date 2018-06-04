Muharrem İnce'ye suç duyurusu

Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulundu.

Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel için "Apoletlerini sökeceğim" diyen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kabadayı yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yaptığı bir konuşmada 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel hakkında 'Cumhurbaşkanı olunca apoletlerini sökeceğim' demiştir. İnce bu sözlerle Türk Silahlı Kuvvetleri ve kahraman komutanını tehdit etmiştir. Terör örgütlerine karşı cesaret verici tahrik suçunu işlemiştir" dedi.

Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu birkaç gün evvel Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklamıştı. Kabadayı, "Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu olarak, tüm teşkilat ve gönüldaşlarımızla Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın yüksek bir oy oranıyla da seçileceğine inanıyoruz. MHP Lideri Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye de aldıkları sorumluluk ve Cumhur İttifakı'na verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" sözlerini kullanmıştı.