Muharrem İnce'den bedelli açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova'da düzenlenen mitingde halka seslendi.

Muhareem İnce Yalova'da düzenlediği mitingde bedelli askerlik hakkında konuştu. İnce "Bedelli askerlik konusuna sıcak bakmıyorum ama toplumun da bir gerçeği. Onları da anlamaya çalışıyorum. Cumhurbaşkanı seçildiğimde askerlik konusunu yeniden düzenleyeceğiz ama bu arada bir defaya mahsus olmak üzere, bedelli askerliği bir şartla çıkarabilirz. Toplanan parayı 3'e böleceğiz, 3'te birini er olarak askere gidenlere vereceğiz. 3'te birini şehit ve gazi yakınlarına, 3'te birini de savunma sanayine. Gönlüm razı değil, ama teklifim bu. Toplumsal mutabakat sağlanırsa, ancak böyle kabul edebilirim" dedi.

İnce konuşmasında Erdoğan'ı eleştirirken "Ne yaptı diyor Muharrem İnce?’ İnce’nin gücü yoktu ki muhalefet milletvekiliydi. Ama 24 Haziran’da cumhurbaşkanı olduğumda Yalova’ya TIP fakültesini nasıl kurduğumu herkes görecek. Taşköprü’deki askeri havaalanını nası sivil ulaşıma açacağımı herkes görecek. Merak etmeyin 2002’deki sözümü tutacağım. Size borcum var. Siz Cumhuriyet tarihinde 2 vekil çıkaran bir ilde 5 dönem arka arkaya beni vekil olarak seçtiniz. Ben bu özellikte seçilen tek kişiyim, size borcum var. Size bu borcumu ödeyeceğim. Ben uzay, nano teknoloji diyorum, o diyor ki ‘bedava kek var’ Her mahalleye kıraathane açacakmış. Her kıraathanede çay olacakmış. Yalnız benim size bir faydam oldu. Baştan ‘kek ve çay var’ dedi. Ben eleştirdikçe yanına çorba ekledi, en son Eskişehir’e gitti Tatar Böreği ekledi. Menü sürekli zenginleşiyor. Yakında yanına köfte de ekleyecek. Her gün menüyü zenginleştiriyor" ifadelerini kullandı.