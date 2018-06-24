Muharrem İnce seçmenleri saat 17.00'den sonra okullara çağırdı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter üzerinden paylaşımda bulunarak herkesi 17.00'den itibaren oy kullandıkları okullara çağırdı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim usulsüzlükleri karşısında Twitter üzerinden paylaşımda bulunarak herkesi sandıkları korumaya çağırdı.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan seçim usulsüzlükleri karşısında İnce, sandıkları korumak için yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı: “Oyunu kullanmayan yurttaşlarımızı oy kullanmaya ve herkesi saat 17:00'de oy kullandıkları okullara çağırıyorum" diyen Muharrem İnce, yurttaşlara "Sıkı durun, başaracağız" diye seslendi.