‘Muhafazakar’ kadınlara özel AVM

Gericilik yalnızca kadınları evlere, kapalı mekanlara hapsetmekle kalmıyor, kadınlara yönelik izolasyonu 'ticarileştiriyor' da. ‘Muhafazakar kadına özel AVM’ de Zeytinburnu’nda açılıyor.

İstanbul Zeytinburnu’nda gelecek hafta açılışı yapılacak olan Zeruj Port adlı alışveriş merkezi “dünyanın ilk kadın ve muhafazakar AVM’si” ve “içinde ezan okunan AVM” olarak tanıtılıyor.

Daha önce Tekstil Port adıyla açılmak istenen AVM binasını satın alan Zehra Özkaymaz, Zeruj Port’un sahibi. İnstagram fenomeni olan Özkaymaz, lakabı olan Zeruj adıyla oluşturduğu kimlikle düzenlediği “muhafazakar moda festivalleri” ile tanınıyor.

Zeruj.com adlı internet sitesinde “Türkiye’nin ilk muhafazakar organizasyonu” olarak kendisini tanıtan Zeruj, misyonunu “Globelleşen ve internetin hakim olduğu dünyada ev hanımlarını,gençleri ve çocukları ortak keyıfli vakıt gecırme adresınde buluşturmak” ve vizyonunuysa “Yenılıkçi,üretici,sorumlu ve keyıflı yaklaşımla sosyal sorumluluk bilincini kadın gücüyle destekleyerek lider bir mutluluk organizatörü olmak” olarak tanımlıyor. [Yazım hataları kendilerine ait.]

Zeytinburnu Kazlıçeşme’de Anneler Gününe denk düşen gelecek hafta açılacak olan AVM’de yer alan mağazalar içinde birçok lüks giyim mağazasının yanı sıra, tesettür mağazaları, ev eşyaları, züccaciye, elektronik aletler, gelinlik, çeyizlik vb. ürünler satan mağazalar yer alıyor.

11-13 Mayıs tarihlerinde yapılacağı duyurulan “dev açılış”ta Alişan ve Ebru Yaşar’ın konser vereceği belirtiliyor.