'Muhafazakar kadın AVM'sinde kurdelayı erkekler kesti

Gericiliğin, kadına yönelik izolasyonunu ticarileştiren bir girişim yaşama geçirildi. İstanbul'da 'muhafazakar kadınlara özel AVM' adı altında açılan Zeruj Port'un kurdelasını erkeklerin kesmesi dikkat çekti.

İstanbul Zeytinburnu’nda dün açılan Zeruj Port adlı alışveriş merkezi “dünyanın ilk kadın ve muhafazakar AVM’si” ve “içinde ezan okunan AVM” olarak tanıtılıyor. AVM'nin açılış kurdelasını ise erkeklerin kesmesi dikkat çekti.

Açılışta konuşan AVM’nin yönetim kurulu başkanı Zehra Özkaymaz, “Bizlere inanıp, güvenip, beş yıldır evlerinde küçük çapta üretim yaparak başladıkları bu yola çıkan kadın girişimciler olan sevgili arkadaşlarıma ve mağaza sahiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Kuran okundu ve kurdele kesildi. Açılışa gelenler daha sonra sadece kadın mağazalarını içeren AVM’yi gezdi.

Gericilik yalnızca kadınları evlere, kapalı mekanlara hapsetmekle, tiyatro sahnesinden indirmekle kalmıyor, kadınlara yönelik izolasyonu "ticarileştiriyor" da.