Muğla'da tekne battı: 70-75 civarında dalgıç vardı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı belirtiliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları sevk edildi.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Hürriyet'e yaptığı açıklamada can kaybı ve yaralı bulunmadığını ve kendisinin de botla birlikte kurtarma çalışmalarında olduğunu kaydetti.

Şahiner şunları söyledi: "70-75 civarında dalgıcın dalış yaptığı bir tekne batıyor. Biz de şu an kurtarma botundayız. Deniz oldukça dalgalı. İlk belirlemelere göre batma nedeni hava şartları. Herhangi bir kayıp ya da yaralı yok. Tekne batınca en yakın karaya çıkmışlar ancak hava şartları nedeniyle büyük bot yanaşamadığı için daha küçük botlarla gruplar halinde alınıyorlar” dedi.