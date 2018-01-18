Muğla'da din derslerine girenler öğretmen bile değil!

Muğla'da ilköğretim okullarında din kültürü ve ahlak bilgisi dersine giren 22 kişinin öğretmen olmadığı, bir cemaatin mensubu olarak 'ders' anlatan mühendis, hemşire, akademisyen, iş güvenliği uzmanı gibi kişilerden oluştuğu iddia edildi.

Muğla’da bazı ilkokullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine okulda o branş öğretmeni olmasına rağmen "gönüllü öğreticiler" adı altında bazı cemaat ve tarikatlara üye olan kişilerin girdiği ortaya çıktı.

Muğlagazetesi'nden Mustafa İnci'nin haberine göre; her şey bir öğrencinin annesine "anne yaşlı stajyer olur mu” sorusunu sormasıyla ortaya çıktı. Velilerin araştırmaları sonrasında, bu kişilerin bir çok okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine girdiği görüldü.

Yaklaşık bir ay önce Şahidi ve Cumhuriyet İlköğretim okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine dışarıdan bazı cemaat ve tarikat üyesi öğretmen dahi olmayan kişilerin girdiğini belirten gazete, bu kişilerin sadece bu iki okula değil başka ilköğretim okullarında da derslere girdiklerini ortaya çıkardı.

ÖĞRETMEN OLMAYAN 22 KİŞİ DİN DERSİNE GİRİYOR

Şahidi İlköğretim Okulu, Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Türdü 100’üncü Yıl İlköğretim Okulu ve İMKB İlköğretim Okulunda da derslere girmeye başlayan "hocalar", bu okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin olmasına rağmen derslere dışarıdan giriyor ve sınıflarda akıl dışı hurafelerle çocukları hedef alıyor.

Haberde, Şahidi İlköğretim Okulu, Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Türdü 100’üncü Yıl İlköğretim Okulu ve İMKB İlköğretim Okulunda derslere girenlerin sayısının 22 kişi olduğu belirtiliyor.

Mustafa İnci, bu kişilerin isimlerinin elinde olduğunu, Muğla Valiliği ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü isterse verebileceğini söylüyor ve ekliyor: "Ama zaten Muğla İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün haberi olmadan bu işlerin yapılması mümkün değil tabi ki…"

ASIL MESLEKLERİ NE?

Haftanın belli günlerinde bu ilköğretim okullarında din kültürü ve ahlak bilgisi dersine giren kişilerin asıl meslekleri ise; hemşire, mühendis, doktor, iş güvenliği uzmanı, akademisyen ve mesleği belli olmayanlar şeklinde listeleniyor.

Öğrenci velilerinin bu durum karşısında isyan ettiği ve bir çoğunun bu okulların müdürlerine dilekçe ile başvuruda bulunduğu belirtiliyor.

