Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Pazartesi, 22 Nisan 2019 22:29

AFAD'ın bildirdiğine göre, Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.