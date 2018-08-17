Müftülük toplantısında cinayet: 5 kişi öldü, dört imam yaralandı

Erzincan'ın Tercan İlçesi'nde Müftülüğün aylık olağan toplantısı sırasında içeri giren müftülük çalışanı bir kişinin silahıyla rastgele ateş açması sonucu bir imam ile bir vaiz hayatını kaybetti, dört imam yaralandı.

Erzincan'ın Tercan İlçesi'nde Müftülüğün aylık olağan toplantısı sırasında içeri giren müftülük çalışanı bir kişinin silahıyla rastgele ateş açması sonucu bir imam ile bir vaiz hayatını kaybetti, dört imam yaralandı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kaymakamlık binasında imamların aylık olağan toplantısının sürdüğü sırada toplantı salonuna dalan Müftülük personeli Fatih A., elindeki tabancayla dehşet saçtı. Rastgele salondakilere de ateş açan kişinin kurşunlarına hedef olan imamlardan Rasim Kılıç ve vaiz Ersin Kağan olay yerinde, Harun Yakup Günday ve Muhammed Küçükyıldız ise kaldırıldıkları hastanede öldü. 4 imam da yaralandı. Yaralı imamlar hastaneye kaldırılırken, saldırgan Fatih A. kaçtı.

Fatih A.'nın olay yerinden kaçtıktan sonra silahını başına ateşleyerek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Fatih A. ile birlikte ölü sayısı 5'e yükseldi.