Mudanya'da yangın: Üç yıl önce 170 hektarın kül olduğu ormanlık alan yine yandı

Bursa’da üç yıl önce 170 hektarlık ormanlık alanın kül olduğu bölgede yine yangın çıktı. Uludağ’ı ve denizi gören değerli arazilerin bulunduğu bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgar yangını körüklüyor, yangın evleri tehdit ediyor. Halk evleri boşaltması konusunda uyarılıyor. Yangında şu ana kadar 92 futbol sahası büyüklüğünde bir alan etkilendi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 'Yangının birden fazla noktada olması çok düşündürücü, bu işin peşini bırakmayacağız' dedi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangın sürüyor.

Alınan bilgiye göre Bursa-Mudanya karayolu Çağrışan mevkisindeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki tüm ekipler ile helikopter, iş makineleri ve arazözler bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da bölgeye gönderildi. Çevre illerden gelen destek ile birlikte yangına havadan beş helikopterle müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bursa-Mudanya karayolunun sağ tarafında başlayan yangın, yolun sol tarafına da sıçradı.

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ederken, bazı villaların sakinleri yangına kendi imkanlarıyla kovalarla su taşıyarak müdahale etmeye çalışıyor.

Çağrışan ve Bademli mahallelerinde bazı siteler tedbiren boşaltılırken, bazı villaların çatıları ve bahçeleri yangından zarar gördü.

Bu arada, Bursa-Mudanya karayolunda yangının sürdüğü noktalara yakın olan vatandaşlar görevliler tarafından güvenlik gerekçesiyle uzaklaştırılıyor.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerini bizzat koordine ediyor.

RÜZGAR ALEVLERİ KÖRÜKLÜYOR

Bursa Valisi İzzettin Küçük, yangına bütün güçleriyle müdahale ettiklerini söyledi.

Yangın söndürme çalışmalarına havadan 5 helikopter karadan da çok sayıda ekiple devam edildiğini belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar çoktan kontrol edilirdi ancak maalesef poyraz var. Rüzgar olduğu için yangın başka yerlere sıçrıyor. Her türlü müdahaleyi yapıyoruz şu an. Bölgede Karayollarından, DSİ'den gelen ekipler var, beş helikopter var. Çevre illerden gelenler var ama rüzgar böyle bir şey. Yerleşim yerleri için bazı yerlerde tedbir alıyoruz."

KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Bu arada, yangın nedeniyle Bursa-Mudanya karayolu, Geçit mevkiinde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Araçların geçişine izin vermeyen polis ekipleri, yangının kontrol altına alınmasınının ardından yolun trafiğe açılacağını söyledi.

YANGIN KASITLI ÇIKARILDI İDDİASI

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Yangının şiddeti giderek artıyor. 100 hektarın üzerindeki bir alanda tahribat var. Yangının birden fazla noktada olması çok düşündürücü, bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yangında kasıt iddialarıyla ilgili olarak yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini, konun imar rantı şeklinde öne çıkarılmasının doğru olmadığını ifade etti. Evlerin olduğu bölgeye şerit çekildiğini anlatan Aktaş, alevlerin tehdit oluşturmadığını açıkladı.