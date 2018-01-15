MİT ve EYP ajanları birbirine silah çekti

Darbe girişimine katıldığı belirtilen ve Yunanistan'da bulunan bir yüzbaşı nedeniyle MİT ve EYP ajanlarının karşılıklı silah çektiği ileri sürüldü.

Yunanistan'da haftalık olarak yayımlanan Proto Thema gazetesi, Türk (MİT) ve Yunan (EYP) ajanları arasında darbeci yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı yüzünden, büyümesi son anda önlenen ve karşılıklı olarak silahların çekildiği bir olay yaşandığını iddia etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Yunan başkentine gelen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ajanlarının, 2. Derecedeki İltica Komisyonu’nun iltica talebini kabul etmesiyle polis karakolu nezarethanesinden 29 Aralık’ta serbest bırakılan Özkaynakçı’yı bulmak, Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) ajanlarının ise askeri korumak için seferber olduklarını öne sürdü.

Gazete “MİT ve EYP ajanları bir defasında yüz yüze geldiler. Silahlar bile çekildi. Tansiyon, daha soğukkanlı olanların müdahalesi sayesinde düştü” diye yazdı.

Ancak söz konusu iddiaları doğrulatamadığını da yazan gazete, Özkaynakçı’nın 8 Ocak’ta iltica hakkının geçici olarak durdurulmasında Türk ve Yunan ajanlar arasında yaşanan olayların etkili olduğunu da öne sürdü.