Minibüs ücretlerine de zam geldi

İstanbul’da okul servisi ve taksi ücretlerinin ardından minibüs ücretlerine de zam yapıldı. Minibüsçüler Odası Başkanı zammın yüzde 20 oranında olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) bugün yapılan toplantıda okul servisi ücretlerine yüzde 13, taksi ücretlerine yüzde 25 ve minibüs ücretlerine yüzde 20 zam kararı alındı.

İNDİ-BİNDİYE YÜZDE 25 ZAM

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge, “Minibüs üzerine 26 aydır zam almayan bir toplumuz. Çok mağdur olduğumuzu ileterek bize verilen sözler çok doyurucu olmasa da yüzde 20 gibi zamlarla bu seferki toplantının bitişi oldu. Esnafın en azından bir nebze de olsa yüzü güldü. Bu bir başlangıçtır. İndi bindi 2 TL idi, 2 buçuk TL oldu. Mesafelere göre 2 buçuk TL'lik yerler 3 TL oldu" dedi.

