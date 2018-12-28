Mine Kırıkkanat'a da soruşturma

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat hakkında soruşturma açıldı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat hakkında, Halk TV’de yayınlanan “Halk Arenası” programındaki sözleri nedeniyle, “Halkın bir kesimini aşağılamak” suçlamasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Soruşturma kararından sonra Cumhuriyet'e konuşan Kırıkkanat, Uğur Dündar’a ve Dündar’ın Halk TV’de sunduğu Halk Arenası programına çıkardığı gözü pek, korkusuz ve hala özgürce konuşmaya cesaret eden yurtsever muhaliflere gözdağı verilmek istenildiğini söyledi. Kırıkkanat,“Uğur Dündar üzerinden herkese bir göz dağı veriliyor. Şuana kadar, Uğur Dündar’ın, Halk Arenası programına çıkardığı Yılmaz Özdil, Metin Akpınar, Müjdat Gezen ve bana soruşturma açılmış bulunuyor. Program RTÜK tarafından da cezalandırıldı. Soruşturma açılan bizler, cesaretimizin reyting yapmasının, korkusuz yurtseverlerin halkta görüdükleri sempatinin karşılığın bedelini ödüyoruz. Dündar’da bizi ekrana çıkarmasında ve programının bedelini ödüyor. İzlenme oranımız yüksek olması, seçim öncesi işlerine gelmiyor” dedi.

Kırıkkanat sosyal medya hesabından da, “Bekliyordum, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı imzalı geldi: Hakkımda soruşturma açılmış, 7 gün içinde kendi rızamla ifade vermezsem, zorla alınacak... Yıl 2019, Yeryüzü Cehennemi Türkiye günlükleri.” paylaşımını yaptı.