Mimarlar Odası'ndan Mimarlar Günü etkinliği: Mimar Sinan için lokma döktürdüler

Her yıl 9 Nisan'da gerçekleştirilen Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü'nde, Balıkesir Mimarlar Odası da Mimar Sinan için lokma döktürdü.

Türkiye'de her yıl 9 Nisan'da gerçekleştirilen Mimar Sinan'ın Anma Ve Mimarlar Günü, bu yıl da Mimar Sinan'ın 431'inci ölüm yıldönümü nedeniyle çeşitli illerde değişik etkinliklere sahne oldu.

Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi de, bu özel gün kapsamında Mimar Sinan için lokma döktürdü. Zağnos Paşa meydanında kurulan tezgahta, sıraya giren vatandaşlara "lokma hayrı" dağıtıldı.

Ayrıca Mimar Sinan’ın hayatından kesitlerin ve yaptığı eserlerin yer aldığı serginin açılışı da yapıldı.

Balıkesir'in yerel haber sitesi politikam.com'da yer alan habere göre, Mimar Sinan’ın ölümünün 431. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Ali Özerk, “Mimar Sinan kötü kopyalarıyla, taklitlerle bugüne getirilemez, Mimar Sinan’ı taklit etmek değil onun eserleri üzerinden yeni çağdaş eserler üretimler yapmak esas olmalıdır” dedi.

Ali Özerk, Mimar Sinan’ı taklit etmek yerine onun eserleri üzerinden yeni ve çağdaş eserler yapılması gerektiğini söyledi. Özerk şunları söyledi: “Mimar Sinan’ın; Anadolu’nun yanı sıra, Balkanlardan Yakın Doğu’ya geniş bir coğrafyada verdiği eserlerle olgunlaştırdığı yapı sanatı ve fikirleri; ülkemizde mimarlık kültürünün temel taşlarını oluşturmuştur. Yapıtları ayrıca; “İnsanın yaratıcı dehasının başyapıttan” ve “insanlık tarihinde dikkat çekici bir aşamanın seçkin örnekleri” olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş; Sinan’ın mimarlığı, çağdaş dünya tarafından da üstün evrensel değer olarak tanınmıştır."