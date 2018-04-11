Mimarlar Odası: Güvenpark işgal altında

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Candan, ‘Birinci derece doğal sit alanı olan Güvenpark çıfıt çarşısı haline getirilmiştir, işgal altındadır’ dedi, konuyla ilgili hukuksal süreci başlatacaklarını açıkladı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi birinci derece doğal sit alanı olan Güvenpark’ın işgal altında olduğunu bildirerek, parkın özgünlüğünü bozan unsurların kaldırılması için hukuksal süreç başlatacaklarını açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bugün Güvenpark işgal altındadır. Birinci derece doğal SİT alanı olan Güvenpark, dolmuş depolama alanları, Kızılay Kan Bankası otobüsü, büfeler, reklam panoları, havuzun önüne konulan ‘Birlikte Paylaşalım’ yazısı, bankamatikler, Büyükşehir Belediyesi’nin satış birimleri olan Belso’nun süt ve meyve suyu satış bankoları, Gökçek’in ne idüğü belirsiz saksıları ve taksi durağı depolama alanlarıyla işgal altındadır. Güven Anıtı ve park içler acısı bir durumdadır. Birinci derece doğal SİT alanı olan Güvenpark çıfıt çarşısı haline getirilmiştir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’ne, Ankara Valiliği’ne ve Koruma Kurulu’na konuyla ilgili başvurduklarını belirten Candan, “Burası birinci derece doğal sit alanı ve buranın gerçekten toplumla paylaşılması ve görülmesi gerekiyor. Dört bir yanını sarmalayan ve özgünlüğünü bozan her şey ortadan kaldırılmalı” dedi.

Konuya ilişkin hukuksal süreç başlatacaklarını söyleyen Candan, “Kent merkezinin nefes alması gerekiyor. İnsanların Güvenpark’ta huzur içinde oturması gerekiyorken, Güven Anıtı’nı bile göremiyorsunuz” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın bu karmaşadan hoşlanıp hoşlanmadığını soran Candan, “Biz bilim insanları olarak hoşlanmıyoruz, bu alandaki özgünlüğü bozan bankamatikler, büfeler, kan aracı, reklam panoları vb. kaldırılmalıdır” diye konuştu.

‘GÖKÇEK’İN KOYDUĞU HER ŞEY KALDIRILMALI’

Güvenpark’a Gökçek’in koyduğu her şeyin kaldırılması gerektiğini ifade eden Candan, Güvenpark’a ve Saraçoğlu Mahallesine yeraltı otoparkı yapılmasının yeniden gündeme geldiğine de dikkat çekti. “Güvenpark’ın ve Saraçoğlu Mahallesinin altına otopark yapılmasını şiddetle reddediyoruz” diyen Candan şunları kaydetti:

“Birinci derece doğal sit alanını bu kadar işgal etmeye hakkınız yok. Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı bu işgalden sorumludur. Kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Dolmuş duraklarının ve Milli Müdafaa Caddesi’ndeki taksi depolama alanlarının kent merkezinden çıkarılması ve Güvenpark’la ile Saraçoğlu Mahallesi’nin bir bütün olarak ele alınarak kente nefes katan bir alan olmasını istiyoruz. Bu Ankaralıların hakkıdır. Bu nedenle Saraçoğlu’nda verilmiş iki önemli karar bizim için önemli Güvenpark’ın altına otopark yapmayı kimse aklına bile getirmesin. Bu bölgede yer altına otopark yapılması demek asırlık ağaçların zarar görmesi demektir. Yurt dışında trafik kent merkezinin dışına çıkartılırken, bizimkiler ısrarla otoparkla kent merkezine trafiği getirmeye çalışıyorlar. Güvenpark, Saraçoğlu ile birlikte olmazsa olmazımızdır. İkisinin bir bütünlük içinde ele alması gerekiyor.”

SARAÇOĞLU MAHALLESİ İMAR PLANINA KARŞI DAVAYA ÇAĞRI

Saraçoğlu Mahallesi ile ilgili 16 Mart’ta askıdan inecek Koruma Amaçlı İmar Planı’na dava açtıklarını belirten Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan “Saraçoğlu Mahallesi’ndeki Koruma Amaçlı İmar Planı’nda yer alan ‘Tüm ada parsellerin altına otopark yapılabilir 10 bin metrekare inşaat alanı verilebilir’ maddelerine yönelik itiraz metni hazırladık. Cuma günü saat 10.30'ta herkesi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde itiraza davet ediyoruz” diye konuştu.