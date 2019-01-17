Mimarlar Odası: Aklı olan Ankapark'taki oyuncaklara binmez

Mimarlar Odası Ankara şubesi, Ankapark konusunda uyardı: 'Zemin gevşek, yaşanacak kazaları düşünmek bile istemiyoruz.'

Mimarlar Odası Ankara şubesinin başkanı Tezcan Karakuş Candan, önceki büyükşehir beleidye başkanı Melih Gökçek tarafından yapılan ve ilkbaharda açılması planlanan Ankapark projesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yetkilileri göreve çağıran Candan, parkın güvenliği hakkında, "Ankapark’ın işletilmesi, inşa edilmesi, ihalesi ve açılması hukuksuzdur" dedi.

Tezcan, "Açılmadan bakıma ihtiyaçları var. Aklı olan Ankapark’taki oyuncaklara binmez. Ancak ne yazık ki tüm uyarılara rağmen yerel seçimlerde açacaklarını söylüyorlar" diye konuştu.

Açıklamada “Ankapark’ın açılmasına müsaade etmeyin. Açılması durumunda halkın can ve mal ve güvenliğini tehlikeye atmaktan suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerine yer verdi.

‘YAŞANACAK KAZALARI DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUZ’

Açılışı ilkbaharda yapılması planlanan ve giriş ücreti 25 TL olarak belirlenen Ankapark projesinin Atatürk Orman Çiftliği alanında, Atatürk’ün şartlı bağışı ihlal edilerek hukuksuz bir şekilde inşa edildiğini belirten Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş, şu uyarılarda bulundu: