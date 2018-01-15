Milyonlarca araca ceza yolda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, egzoz muayenesi yaptırmayan yaklaşık 6 milyon 300 bin araç tespit etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, egzoz muayenesi yaptırmayan araçların listesini emniyetten aldı. Bakanlık, araç sahiplerini önce uyaracak ardından egzoz muayenesini yaptırmayanlara bin 206 lira ceza gönderecek. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Türkiye’de dört kirleticiden kaynaklı hava kirliliği sorununu çözdüklerini söyledi. PM10 adı verilen partikül kirliliği kaynaklı sorunun çözümü için bir dizi önlem aldıklarını anlatan Öztürk, bu kirliliğin en önemli nedenlerinden birinin egzozlar olduğunu vurguladı. Öztürk, ülke genelinde yaklaşık 22 milyon araçtan 6,3 milyonunun egzoz muayenesi yaptırmadığını açıkladı.