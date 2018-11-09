Milli Savunma Bakanlığı: 7 askere ulaşılmaya çalışılıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki patlama hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Cuma, 09 Kasım 2018 21:22

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personelin yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 

Bakanlığın açıklaması şöyle:

''Hakkari'de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur''.
Cuma, 09 Kasım 2018 19:14
Şemdinli'de 'arızalı mühimmat' patlaması
Şemdinli'deki bir karakolda patlama meydana geldi.

 Hakkari Valiliği Şemdinli'de, karakolda arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askerlerin yaralandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"09.11.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır." 