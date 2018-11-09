Milli Savunma Bakanlığı: 7 askere ulaşılmaya çalışılıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki patlama hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personelin yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

''Hakkari'de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur''.