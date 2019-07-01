Milli Piyango özelleştirmesi için Ernst&Young'a yetki verildi

Türkiye Varlık Fonu'nun Milli Piyango'nun özelleştirilmesi için danışmanlık firması Ernst&Young'a yetki verdi.

Türkiye Varlık Fonu Milli Piyango'nun özelleştirilmesi için danışmanlık firması Ernst&Young'a (EY) yetki verdi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Milli Piyango 2016'daki özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 2 milyar 755 milyon dolar bedelle Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu vermiş ancak ihale bedelini zamanında yatırmayınca satış iptal olmuştu.

Tamamı Türkiye Varlık Fonu'na devredilen ve yıl sonunda kadar satılacağı açıklanan Milli Piyango’nun yaptığı çekilişler sonucu geçen yıl kamuya yaklaşık 1,5 milyar lira kaynak sağlamıştı.