Milli Piyango müdürü görevden alındı, yerine vaizin oğlu atandı

Milli Piyango Genel Müdürü Muammer Çolak görevden alındı. Çolak'ın yerine şans oyunları konusunda verdiği vaazlarla tanınan vaiz Timurtaş Uçar'ın oğlu Bekir Yunus Uçaratandı.

Son dönemde sıkça tartışılan Milli Piyango İdaresinde Genel Müdür Muammer Çolak görevden alındı. Çolak'ın yerine şans oyunları konusunda verdiği vaazlarla tanınan vaiz Timurtaş Uçar'ın oğlu Bekir Yunus Uçar atandı. Daha önce Binali Yıldırım’ın müşavirliğini de yürüten Yunus Uçar, Motosiklet Federasyonu Başkanlığı görevinde bulunuyordu. Uçar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı da yapmıştı.

2000 yılında hayatını kaybeden Timurtaş Uçar ise, “Din ayrı devlet ayrı sapıklığının cezasını çekiyoruz” diyerek, bürokratların hazineyi soyduklarını iddia etmiş, “Ey parlamento, ey Genelkurmay İslam'a dönün” diye seslenmişti. Oğul Yunus Uçar da sosyal medya hesabından bu açıklamaları paylaşınca tepki almıştı.