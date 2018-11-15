Milli Piyango bileti alacaklara erken bir uyarı: 'Her şey önceden belli...'

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira olarak açıklanırken, tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak. Milyonlarca kişinin 'bir umut' diyerek alacağı biletlerin aslında her şeyin önceden belli olduğu bir oyunun parçası olduğu iddiası hâlâ gündemde.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira olarak belirlenirken, tam biletin 70, yarım biletin 35, çeyrek biletin 17,5 liradan satılacağı açıklandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişi "bir umut" diyerek bilet alacak ancak çekilişin büyük bir "oyun" olduğu iddiasını unutarak.

CHP'li eski vekil Atilla Kart, Milli Piyango çekilişlerinde usulsüzlük yapıldığını, kurumun eski bir çalışanın neler yapıldığı kendisine ilettiğini açıklamıştı.

Eski bir Milli Piyango çalışanı tarafından kendisine ulaştırılan 3 Şubat 2015 tarihli bir açıklama ile kendisinin dile getirdiği bulgu ve olayların birebir örtüştüğünü açıklayan Atilla Kart, "Milyonlarca işsizin, dar gelirlinin, emeklinin umutlarının sömürüsü üzerinden suiistimaller yapılmaktadır. Milli Piyangoya umut bağlayan milyonlarca yoksul ve çaresiz insanlarımızın umutları üzerinden, haksız kazanç sağlayan ve suiistimal yapan bu yapının ve yapıyı himaye edenlerin sorgulanması kaçınılmazdır" demişti.

İSTENEN BİLETE İKRAMİYE

Kart'ın o dönem yaptığı açıklaması şöyleydi:

"Milli Piyango mensubu olduğunu, şu anda yurtdışında güzel bir hayat sürdürdüğünü, Kurum bünyesindeki çıkar örgütlenmesinden Kendisinin de yararlandığını “Çok Pişmanım” rumuzuyla ve “Atilla Bey şaibe olduğunu söylediği dönemde çok tedirgin olduk foyamız ortaya çıkacak diye” başlığıyla ifade eden bu kişi, Milli Piyango Müdürlüğünde yapılan çekilişlerin şaibeli olduğunu, mensupların çoğunun varlığının milyonlarla ifade edildiğini, ancak bunun kamufle edildiğini; çekiliş sonuçlarını değiştirmek ve istenilen rakamlara ikramiye çıkmasını sağlamanın hiçbir zorluğunun olmadığını; öncelikle TRT payı diye milyonlarca lira verilen canlı yayın ilişkilerinin ortadan kaldırıldığını; birçok özel kanaldan yayın talebi geldiği halde bu taleplerin kabul edilmediğini; önceden çekilişi birkaç vatandaş ve gazetecinin izlerken , TRT sözleşmesinin iptali sebebiyle izlemez hale geldiğini; Çekiliş yapıldığında 21.30’da internet sitesinde sonuçlar açıklanıncaya kadar kimsenin haberinin olmadığını, çekiliş sonucu belli olur olmaz “son 1 kupon tavrıyla” hemen çıkan rakamları kapsayacak şekilde belli bayiler aracılığıyla iştirakin sağlandığını; bu yöntemin canlı yayın iptalinden sonra rahatlıkla uygulanır hale geldiğini; ayrıntılı olarak ifade etmektedir."

MİLLİ PİYANGO YALANLAMIŞTI

Kart'ın açıklamasına iddiaları yalanlayarak yanıt veren Milli Piyango idaresi, "İdaremizce oynatılan şans oyunlarının çekilişleri; en ufak bir kuşku ve tereddüte meydan vermeyecek şekilde büyük bir dikkat ve özen içinde, halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti tarafından noter huzurunda yapılmakta ve kamera ile kayıt altına alınmaktadır" demişti.