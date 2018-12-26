Milli Eğitim'in yeni planı: Üç yıllık liseler geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üç yıllık liseleri hayata geçirmeyi planlıyor. Bu liseler ‘standart’ olarak adlandırılırken, halihazırdaki dört yıllık liseler ise ‘ileri’ sıfatıyla anılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bazı liseleri üç, bazılarının dört yıl olması planlanıyor.

Habertürk’ten Fatmanur Boylu’nun haberine göre Almanya’ya ait Abitur Diploma Programı’ndan esinlenen uygulamayla liseler "ileri" ve "standart" liseler olarak ikiye ayrılacak. Üç yıllık liseler "standart"; fen bilimleri, sosyal bilimler ve proje liseleri ise dört yıllık ve "ileri" olacak.

Üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler "ileri" liselere, meslek hayatına atılmak isteyenler ise "standart" liselere kayıt yaptıracak. İleri liseler için sınav yapılacak, standart liseler için ise adrese dayalı kayıt sistemi kullanılacak.

2022-2023 yılları arasında hayata geçirilmesi planlanan sisteme göre üç yıllık liseleri bitiren öğrencilerin dört yıllık üniversitelere girmek istedikleri takdirde açıköğretime kayıt yaptırarak kredilerini tamamlaması gerekecek. Amaç, üniversitelere olan yığılmayı azaltmak.