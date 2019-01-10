Milli Eğitim'in yeni hedefi: Öğrenciler yarıyıl tatilini camide geçirsin

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin yarıyıl tatilini camide geçirmeleri için Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı. Kampanya, 'namazını kıl, puanları topla, ödülleri kap' sloganıyla duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında, öğrencilerin yarıyıl tatilini camide geçirmeleri için protokol imzalandı. Derneğin internet sitesinde, kampanya şu sözlerle tanıtıldı: "Camide vakit geçirme projesinin bir parçası ol. Üstelik bu projede muhteşem ödüller de seni bekliyor..."

AKP iktidarının okullarda bilimsel ve laik eğitim yerine dinsel eğitim dayatması sürüyor. Bunun son örneklerinden biri yarıyıl tatilinde yaşama geçirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, bunun için Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'yle işbirliği protokolü imzaladı.

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülen proje kapsamında, 6-13 yaş arası çocuklara beş vakit namazı cami cemaatiyle kılmanın önemi anlatılacak, çocukları camiye çekebilmek için çeşitli ödüller konulacak.

AA'ya konuşan Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Muhammed Fatih Ertaş, 81 ildeki 2 bin 500 camide 50 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti: "Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle bu kampanyamız, tüm okullarda duyurulacak ve inşallah camilerimiz çocuk sesleriyle şenlenecek."

Kampanya kapsamında "Namazını camide kıl, puanları topla, ödülünü kap" sloganıyla gerçekleşecek olan "Haydi çocuklar camiye" projesinde dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verilecek.

HEDEF KİTLE: 6-12 YAŞ ÇOCUKLAR

Kampanyanın resmi internet sitesinde yarışmanın şartnamesi de yayımlandı. Şartnamede, yarışmanın üç kategoride yapılacağı, bu kategorilerin 6-7 yaş, 8-9-10 yaş ve 10-11-12 yaş olacağı belirtildi.

DERNEK KENDİNE VERİ TABANI OLUŞTURUYOR

Sitede ayrıca 2 bin 500 caminin listesi verilerek, öğrencilerin kendilerine en yakın camiye kaydolmaları istendi. Öğrencilerin kimlik bilgilerini, adreslerini de isteyen dernek, böylece kendisine bir veri tabanı da oluşturuyor.

ÇİZGİLERLE NAMAZ

Aynı sitede çocuklara çizgilerle namazın nasıl kılınacağı da anlatılıyor.