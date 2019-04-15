Milli Eğitim gerici vakıflara teslim: Çocukları çekmek için para ödülünü kullanıyorlar

İstanbul'da Milli Eğitim eliyle iktidara yakın vakıflara teslim edilen okullar, neredeyse her gün yeni bir gerici etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Velilerin ve öğretmenlerin itirazlarına rağmen okullarda, yarışma ve keşif adı altında gerici vakıfların propagandası yapılıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul'daki okullar adeta gerici vakıflara teslim edilmiş durumda. Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin ortaokullardaki gerçekleştirecekleri etkinliklerin sonuncusu "Siyer-i Nebi" adlı etkinlik oldu.

Yarışma için okullara, ''En Sevgili'' başlıklı kitaplar haftalar önce gönderildi. "Peygamber yaşamını örnek almaya" çağrılan çocuklar, din kültürü öğretmenlerince çalıştırıldıkları kitaplardan, 20 Nisan günü para ödüllü bir sınava girecek.

Para ödülü çocukları çekmek için bir araç olarak kullanılırken, "kaşif grupları" ile tarihi, dünyayı, yarını keşfetmeye yardımcı olacakları vaadinde bulunuluyor.

ORTAOKULLAR PEYGAMBERİN İZİNDE

Pek çok velinin haberinin olmadığı kitapların içeriği de oldukça dikkat çekici. Kitabın yazarı olan Mustafa Soykök önsözde, "Allaha iman olmadan peygambere iman olamayacağı gibi, peygambere inanmadan da Allaha inanmak mümkün değildir. Bu açıdan bakıldığında peygamberin (Muhammet) imandaki ve dindeki konumunu, örnekliğini ve bu örnekliğin bağlayıcılığını reddeden tavırlar apaçık birer sapma olarak görülmelidir" diyor.

Ayrıca "en sevgiliyi anlamak" bölümünde, "aslında okullarda, kurslarda, eğitim programlarında peygamberin örnek hayatına yönelik sünnet bilgisini siyer/hadis dersinde değil Hayat Bilgisi dersinde vermeliyiz" ifadeleri yer alıyor.

Yine kitapta yer alan bir diğer ifade ise şöyle: "İnsanın kendi kendine yeteceğini zannetmesi, Allahtan ve ahlaktan bağımsız bir hayatı, Allahtan ve ahlaktan bağımsız bir ekonomiyi, Allahtan ve ahlaktan bağımsız bir siyaseti inşaa ederek mutlu olacakları vehmine kapılması."

Milli Eğitim, vakıflara teslim edilmiş okullarda yaşanan bu gelişmelere karşı tepkileri ise görmezden geliyor.



