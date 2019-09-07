Milli Eğitim Bakanlığı eğitim yılı istatistiklerini açıkladı: İmam hatipler ve sözleşmeli öğretmenler artıyor

Milli Eğitim Bakanlığı 2018/19 Eğitim yılı istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre öğretmen artışında özel okul öğretmenleri ile kamu öğretmenleri arasındaki fark çok az. Sözleşmeli öğretmen uygulamasının giderek yaygınlaşltığı görülen raporlarda, İmam hatip okullarına ayrıcalık sağlandığı açıkça görülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 2018/2019 eğitim öğretim yılı istatistiklerini bugün yayımlandı.

Örgün eğitimde 18 milyon 108 bin öğrenci olduğu görülüyor. 15 milyonu resmi; 1,4 milyonu ise özel okullarda eğitim görüyor.

Öğrenci sayısı geçtiğimiz yıla göre 223 bin artmış. Özel okullar öğrenci sayılarını 88 bin artırmışlar. Toplam artışın üçte birini aşıyor. Resmi okullardaki öğrenci artışı ise 142 binde kalmış. Oysa resmi okullarda 15 milyon; özel okullarda ise 1,4 milyon öğrenci var.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ ARTMIŞ

2018 yılındaki öğretmen sayısı 47 bin artarak 1 milyon 77 bin olmuş. Artışın 27 bini resmi; 20 bini özel okullarda gerçekleşmiş.

Sözleşmeli öğretmen uygulamasının hızlanmaya başlaması dikkat çekiyor. 2017/18 yılına göre iki kat artmış. kadrolu öğretmen sayısındaki artışın ise 3 binde kaldığı görülüyor.

Son üç yıldaki gelişmelere bakıldığında İmam Hatip liselerinde göreli bir azalma dikkat çekmekle birlikte imam hatip ortaokullarında her yıl 50-70 bin dolaylarında arttığı için genel din eğitimi gören öğrenci sayısı azalmıyor artıyor. İki yıl içinde toplam öğrenci sayısı 70 binden çok artmış.

İMAM HATİP LİSELERİNE AYRICALIK

Öğrenci başına düşen öğretmen ve sınıf sayılarına bakıldığında, İmam Hatip liselerine tanınan ayrıcalık açıkça görülebiliyor.

İmam Hatip liselerinde 13 öğrenciye bir öğretmen; derslik başına 18 öğrenci düşüyor. Anadolu İmam Hatip Liselerinde durum daha iyi; 11 öğrenciye 1 öğretmen; derslik başına 14 öğrenci.

Genel ve mesleki ortaöğretimde 15 öğrenciye bir öğretmen; her dersliğe 26 öğrenci düşüyor.