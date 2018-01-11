Milli Eğitim Bakanlığı bu yarışmaya sponsor: Sünnet olmadan ümmet olmaz!

Server Gençlik ve Spor Kulübü adlı dinci kuruluşun "Kuran ve sünnet bütünlüğü" adlı yarışmasının sponsoru Milli Eğitim Bakanlığı oldu! 'Sünnet olmadan ümmet olmaz' sloganıyla gerçekleşen yarışmanın amacı 'peygamberin mesajlarını toplumla buluşturmak' ve 'Allah'ın rızasını kazanmak' olarak açıklandı. Cumhuriyet savcılarının Milli Eğitim Bakanlığı hakkında soruşturma başlatıp başlatmayacağı merak konusu.

Tevhid-i Tedrisat yasasına göre kurulan, laik ve bilimsel eğitim sunmakla görevli Milli Eğitim Bakanlığı, anayasadaki laiklik ilkesine aykırı bir biçimde, dinci bir kuruluşun ülke genelinde gerçekleştireceği yarışmaya sponsor oldu.

Server Gençlik ve Spor Kulübü adlı dinci kuruluşun "Ufka yolculuk" adı altında gerçekleştirdiği "Kuran ve sünnet bütünlüğü" adlı yarışmasının sponsoru Milli Eğitim Bakanlığı oldu!

"Sünnet olmadan ümmet olmaz" sloganıyla gerçekleşen yarışmaya 10 yaş altı çocuklardan 30 yaş üstü yetişkinlere kadar farklı kategorilerde katılınabiliyor. Yarışmaya katılacak 6-10 yaş arası çocuklar, "Peygamberimizden dini hikayeler" adlı 128 sayfalık kitaptan sorumlu olacaklar.

Yarışmanın ödülüyse umre seyahati.

Yarışmanın amacı "peygamberin mesajlarını toplumla buluşturmak" ve "Allah'ın rızasını kazanmak" olarak açıklandı.

Yarışmanın 8 Nisan Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

Anayasadaki laiklik ilkesine, Tevhid-i Tedrisat yasasına, pedagoji bilimine ve bilimsel eğitim anlayışına tamamen aykırı olan bu yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığının sponsor olması tepkilere yol açtı. Cumhuriyet savcılarının MEB hakkında bir soruşturma başlatıp başlatmayacağı merak konusu.